وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وفد شركة «بابيرس» الأسترالية سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، Edward Byrt رئيس مجلس إدارة شركة «بابيرس» الأسترالية والدكتور رامي عازر، المدير التنفيذي للشركة، والمهندسة هبة نايلا، المدير التنفيذي لشركة «بابيرس إيجيبت»، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال معالجة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتحلل الحيوي، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين شحاته، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والدكتوره عايدة الصبان مستشار الوزير، والمهندس منير هلال، رئيس قطاع المتابعة الفنية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.

في بداية اللقاء رحب الوزير «مرسي» بوفد الشركة الأسترالية، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتي كانت تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، لما لها من آثار سلبية واضحة ومؤثرة على الشرائح المختلفة من المجتمع المصري وأنشطتهم اليومية، لافتا إلى أن جزء كبير منها كان يتم التخلص منه في الماضي بطريقة غير آمنة بيئيا وصحيا، مما جعل ما يعاد تدويره نسبة قليلة، وهو ما تطلب تدخل حاسم من الدولة المصرية لوضع آليات واضحة جديدة لإدارة منظومة المخلفات في مصر.

وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على دور الوزارة في هذا المجال باعتبارها إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك لما لها من خبرة طويلة في مجال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات.

إدارة المخلفات الصلبة

ولفت الوزير «مرسي» إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال عدة برامج تم إعدادها بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتشمل هذه البرامج برنامج البنية الأساسية، وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، وبرنامج عقود التشغيل، وما يتضمنه من تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، إلى جانب البرنامج الثالث، والذي يتضمن الدعم المؤسسي من خلال الدعم الفني ومشاركة القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمي بالإضافة إلى المبادرات وحملات التوعية.

وأشار إلى أن اهتمام الوزارة في الفترة الحالية يرتكز على التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركاتها التابعة وتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقا للمعايير العالمية وكذا إقامة مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة، بما يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وفي هذا الصدد وجه الوزير «مرسي» الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، وذلك حتى بعد إرجاء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وهو ما يأتي في ضوء تعاون وتكامل كل المؤسسات العاملة بالدولة لتنفيذ كل المشروعات القومية والتنموية والتي تهدف في المقام الأول لخدمة المواطنين.

معلومات عن الشركة

من جانبه أجرى Edward Byrt رئيس مجلس إدارة شركة «بابيرس» الأسترالية عرضا تقديميا تضمن تعريف الشركة وهي شركة أسترالية مصرية تستخدم التقنية الأسترالية الأولى في العالم، والتي تعتمد على تحويل مخلفات شجر الموز إلى منتجات قابلة للتحلل الحيوي.

وأكد على أنها تقنية مستدامة بنسبة 100% ولا تستهلك أي مواد كيمائية أو مياه أثناء عملية التحويل، ويعدُّ استخدام بابيرس إيجيبت وبابيرس أستراليا لهذه التقنية بديلا ميسور التكلفة وقابل لإعادة التدوير ومستدام وقابل للتحلل الحيوي بالكامل عوضا عن تدمير غابات العالم، مضيفا أنه يمكن استخدام مخلفات شجر الموز المحولة في صناعة عدد من المنتجات، بما في ذلك الورق والأثاث والأسمدة وصولا إلى تغليف المواد الغذائية.

كما شدد رئيس مجلس إدارة الشركة الأسترالية على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في هذا المجال لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للأطقم الفنية من الجانبين للتعرف أكثر على الأمكانيات وتحديد مجالات التعاون على أرض الواقع.