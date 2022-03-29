وزير التنمية يفتتح محطة نقل المخلفات الصلبة بالمطرية بتكلفة 17 مليون جنيه

فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم الثلاثاء المحطة الوسيطة الثابتة لنقل المخلفات بحي المطرية وذلك بتكلفة حوالي 17 مليون جنيه والتي أنشأتها شركة " انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات - التي تقوم بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقة الشرقية - وفقاً للعقد الموقع بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة لخدمة المنطقة الشرقية بالعاصمة.

حضر افتتاح المحطة السيد / ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر"و المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من القيادات و العاملين بالشركة.

وعقب الافتتاح تفقد اللواء محمود شعراوي واللواء خالد عبدالعال المحطة الوسيطة الثابتة ، حيث استمعا إلي شرح من السيد / ناصر عيد رئيس الشركة حول مكونات المحطة وآليات التشغيل وبرامج التدريب والتأهيل التي تم الإنتهاء منها للسائقين على المعدات الجديدة ، وأعمال السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى المتبعة بالمحطة ، وكميات المخلفات اليومية التي تصل إليها من مختلف أحياء المنطقة الشرقية لحين نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بالسلام .

كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على متابعة جهود الشركة الجارية على أرض الواقع فيما يخص أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وعدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تعمل عَلِي رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات في الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها العاصمة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي إن افتتاح المحطة الوسيطة بالمطرية يعد خطوة جديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والتعاون الجيد مع القطاع الخاص بما يخدم في النهاية مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، وأشاد " شعراوى " بإقامة المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة والتي تساهم في التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والإستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحطة الوسيطة بالمطرية بدأت العمل تجريبياً خلال شهر مارس الجاري حيث استقبلت منذ بداية العمل وحتى الأسبوع الأخير من مارس ما يزيد عن 145 ألف طن من المخلفات وتم ترحيلها جميعاً إلى مصنع التدوير والمعالجة بالسلام.

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص وزارة التنمية المحلية على المتابعة المستمرة على أرض الواقع لأداء شركتى " انفيروماستر " و" إرتقاء " المسئولتان عن خدمة جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية وفقاً لتعاقداتها مع محافظة القاهرة ومراجعة الإلتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى .

وطالب وزير التنمية المحلية شركة " انفيروماستر " بالعمل المستمر لرفع كفاءة عمليات الجمع السكنى للقمامة من الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقتين إلى نسبة ١٠٠ ٪؜ ، للمساعدة في عدم وجود أي تراكمات جديدة للمخلفات في الشارع ، وأكد الوزير على اهتمام ومتابعة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لأداء عمل الشركات الجديدة للمخلفات بالقاهرة ، لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل محافظة القاهرة وباقى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، بضرورة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة ، ودراسة توفير قطع أراضي جديدة لبحث إنشاء محطات وسيطة جديدة عليها بالمنطقة الشرقية بالقاهرة للمساعدة فى تقليل نفقات التشغيل بالمنظومة ورفع كفاءة عمليات الجمع .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن إقامة شركة إنفيروماستر للمحطة الوسيطة بالمطرية على مساحة ١٢٠٠ م٢ وبطاقة استيعابية ١٠٠٠ طن يوميًا يأتى فى إطار الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بالعاصمة ، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك محطات نقل وسيطة بالمنطقة الشرقية حتى إقامة هذه المحطة ومحطة أخرى بعين شمس تخدم أحياء عين شمس والمرج ومصر الجديدة والنزهة مقامة على مساحة ١٠٠٠ م٢ وبطاقة استيعابية ١٠٠٠ طن يوميًا .

وأضاف محافظ القاهرة أن المحطة الوسيطة لنقل المخلفات بالمطرية ستخدم حى المطرية وجزء من حى المرج وتعمل كدعم لباقى أحياء المنطقة الشرقية فى حالة الطوارىء .

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة بهدف الحصول على رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للشركتين العاملتين في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة .

وأكد اللواء خالد عبدالعال أن معيار نجاح المنظومة الجديدة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع ، وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية .

ومن جانبه قدم السيد / ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة علي الدعم الذي يقدموه لنجاح منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة ، وتعهد باستمرار بذل جميع العاملين بالشركة لأقصي الجهود لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للقاهرة في الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جراج النزهة الذي تسلمته شركة انفيروماستر من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في شهر سبتمبر الماضي وفقاً لبنود التعاقد بين الجانبين والذي يضم معدات الشركة الخاصة بالمنطقة الشرقية ، ويقع الجراج على مساحة 20 ألف متر٢ ، ويسع ل200 سيارة متنوعة ( حاويات ومكانس ولوادر وقلابات) ، كما يضم الجراج الورش المركزية ومبني إداري و مغسلة ومحطة لتموين السيارات وعدد من ورش الصيانة وقطع الغيار والمهندسين الأكفاء ووحدة الشكاوي .

وحرص اللواء محمود شعراوي واللواء خالد عبدالعال علي تفقد عدد من السيارات الجديدة التي استوردتها الشركة من دولة أسبانيا باستثمارات تبلغ 120 مليون جنيه وفقاً لخطط التشغيل المتفق عليها .