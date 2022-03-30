الصحة: الخط الساخن لـ كورونا تلقى 5 ملايين استفسار في 2021.. والقاهرة تتصدر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات بالتوسع فى تطوير منظومة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة والسكان ليس فقط الخط الساخن المتعلق بتلقي الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بفيروس ولقاحات كورونا، لكن كافة الخطوط الساخنة المعلنة لوزارة الصحة والمتعلقة بالمبادرات الصحية وغيرها.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان على أن الوزارة تسعي لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطن وتغيير الثقافة الصحية لديه.

زيادة المختصين بالرد على الخط الساخن إلى 800 شخص

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 أثبت كافة القائمين عليه كفاءة كبيرة خلال جائحة انتشار فيروس كورونا من خلال الرد على استفسارات المواطنين، حيث بدأ بـ200 مقعد للمختصين في الرد على المواطنين ومع ذروة الموجة الثانية وصل إلى 800 مقعد، وخلال العام الماضي استقبل الخط الساخن ما يقرب من 5 مليون استفسار وأكثر المحافظات المترددة على الخط الساخن كانت محافظة القاهرة.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، وطمأن المواطنين بشأن استقرار اعداد اصابات كورونا، فضلا عن انخفاض أعداد الوفيات وفقا لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بعد الإطلاع على تقارير رسمية على مستوى محافظات الجمهورية.

الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

وناشد متحدث «الصحة» المواطنين بضرورة عدم التهاون فى اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس تزامنا مع دخول شهر رمضان، وطالب المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.

وطمأن المواطنين من توافر لقاحات كورونا والإستعداد لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الشهور القادمة.