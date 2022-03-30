الصحة تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ390 ألف منتفعة مجانا خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لـ390 ألفا و741 منتفعة، من خلال الحملة التنشيطية «حقك تنظمي»، والتي جرى تنفيذها بـ12 محافظة، في الفترة من يوم 6 وحتى يوم 17 من شهر مارس الحالي.

تنمية الأسرة المصرية

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية.

تنظيم الأسرة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة جرى تنفيذها من خلال 160 عيادة متنقلة و2119 عيادة ثابتة بـ856 موقعًا، بمحافظات «القاهرة، دمياط، الغربية، الشرقية، القليوبية، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، البحيرة، البحر الأحمر، والسويس»، لافتًا إلى تغطية 561 من قرى «حياة كريمة» بالمحافظات الاثنى عشر.

وأضاف عبدالغفار، أنّ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، بلغ 302 ألف و414 سيدة، كما جرى تقديم خدمات السونار لـ33 ألفا و795 سيدة، مؤكدا توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة مجانا، لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

ندوات توعية في الوحدات الصحية

من جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى عقد عدة ندوات بمشاركة مسؤولي الإعلام والرائدات الريفيات داخل الوحدات الصحية وفي العيادات المتنقلة داخل القرى المستهدفة، مع مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ الندوات تضمنت عدّة موضوعات أهمها ترسيخ مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب، وفوائد المباعدة بين الولادات، بجانب تصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

وتابع عباس، أنّ وزارة الصحة تسعى لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة من خلال إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة، والتي تنتجها المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وذلك إيمانا بأهمية تمكين المرأة، ورفع الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وسائل تنظيم الأسرة

وأكد عباس، استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «إحنا معاكي» على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، وتصحيح الشائعات، وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.