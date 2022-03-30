«الصحة» توضح طرق التعامل مع الطفل المصاب بفيروس كورونا المستجد

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105 مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بشأن التعامل مع الطفل المصاب بفيروس كورونا، وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع الإصابة وطمأنت المواطنين من فيروس كورونا وإصابة الأطفال به، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

التعامل مع الأطفال حال إصابتهم فيروس كورونا

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إن فى حال الشك بإصابة الطفل بفيروس كورونا المستجد لا بد من التأكد أولا من الإصابة بالفيروس نفسه أو كونها نزلة برد أو إصابة بالإنفلونزا الموسمية، وفي حال التأكد من الإصابة يتم التعامل كما يتم التعامل مع الكبار يتم عزل الطفل والالتزام التام بالبروتوكول العلاجي تحت إشراف الطبيب المختص، موضحة أهمية الالتزام التام بالتغذية الصحية السليمة وشرب السوائل يوميا من عصائر.

وأكدت على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى حال تعامل الأسرة مع الطفل ، من أهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى قدر الإمكان، وتناول الأطعمة فى الأطباق البلاستيكية و تطهير المنزل جيدا والأسطح بالمطهرات المناسبة، لافتا الى ضرورة عدم رهبة وتخويف الطفل من الفيروس والتعامل بشكل طبيعي حتى تمام الشفاء.

شهر رمضان الكريم

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الإستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية خاصة فى ظل دخول شهر رمضان الكريم، وشددت على أهمية عدم التهاون فى طرق الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وناشدت المواطنين واولياء الأمور بحجز التطعيم والحصول عليه للحد من انتشار العدوي السيطرة على الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.