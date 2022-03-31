الجامعات: امتحانات الميدتيرم في موعدها.. والكشف عن الجداول تباعا

تواصل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، استعداداتها لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021-2022 «ميدتيرم»، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بالتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الوجود بالجامعة، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، أنّ امتحانات الميدتيرم في موعدها دون أي تعطيل أو تأجيل أو تأخير، كما جرى البدء في إعلان جداولها، ومن المقرر أن تنطلق خلال الشهر المقبل.

موعد امتحانات الميدتيرم

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ومواعيد بدء ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وامتحانات الميدتيرم.

وأوضح رئيس جامعة المنيا لـ«الوطن»، أنّه جرى الكشف عن جداول امتحانات الميدتيرم من قبل الأقسام العلمية المختلفة في الكليات، مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، أنّ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021/2022 «الميدتيرم»، سيتم تنفيذها خلال أبريل المقبل.

إعلان الجداول الدراسية

وأضاف رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، أنّ الجامعة انتهت من إعلان والكشف عن الجداول الدراسية المتعلقة بها بمختلف الكليات، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».