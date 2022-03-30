انتهاء اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا.. اليوم

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم من اختبارات تحديد المستوى التي يتم تنفيذها للطلاب المصريين القادمين من الجامعات الأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء علي قبول هؤلاء الطلاب وحدد عددا من الاشتراطات كي يتم قبول الطالب، حيث انطلقت الاختبارات الإثنين الماضي بجامعتي القاهرة وعين شمس بكليات الصيدلة وطب الأسنان والطب البشري والهندسة.

آخر اختبارات تحديد المستوى للطلاب الدراسين بكليات الصيدلة

وتجرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، آخر اختبارات تحديد المستوى للطلاب الدراسين بكليات الصيدلة بالجامعات الأوكرانية حيث تجرى الاختبارات بكلية الصيدلة جامعة القاهرة محددة عدد من الضوابط سيتم اتخاذها أثناء دخول و خروج الطلاب من و إلى الكلية.

مصادر: فور إعلان نتائج المستوى يتوجه الطالب للجامعات الخاصة للتقديم

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فور الانتهاء من كافة الامتحانات لكل تخصص يتم مباشرة البدء في تصحيح أوراق الامتحانات ورصد جميع النتائج ومراجعتها، على أن يجري إرسال جميع قوائم النتائج النهائية للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يتم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدة أنه فور الانتهاء من إعلان نتائج تحديد المستوى يتوجه الطالب المجتاز للاختبارات إلى الجامعات الخاصة للتقدم للكلية التي يرغب الالتحاق بها بالجامعات الخاصة المتاح بها أماكن شاغرة.

وأضافت المصادر، أن الأعلى للجامعات الخاصة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات اتخذت كافة الاجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال أعمال إجراء الامتحانات و التأكيد على تطبيق التباعد الإجتماعي والتعقيم و التطهير الدوري للمنشآت الجامعية.