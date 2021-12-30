أقوال الشهود في واقعة قتل والد فتاة لشاب بسبب علاقته بابنته في شبرا

حصلت «الوطن» على نص أقوال شهود الإثبات في واقعة مقتل شاب على يد مواطن، تبين أنه على علاقة بابنته في منطقة شبرا بالقاهرة، في القضية التي حملت رقم 1146 لسنة 2012 جنايات شبرا.

وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المتهم بالسجن 3 سنوات، وتضمن الحكم أيضا السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته سلاح أبيض «سكين»، دون مسوغ الضرورة المهنية أو الحرفية.

أقوال الشاهدة الأولى

قالت الشاهدة الأولى «نسمة. ع»، تبلغ من العمر 22 عاما، ربة منزل، إنه يوجد خلافات بينها ووالدها، لرفضه زواجه من المجني عليه المتوفى، وحينما علم بوجود علاقة بينهما، احتجزها الأب بغرفته، بأن قيدها بالحديد في يدها، إلا أنها تمكنت من الفرار، عقب مرور 7 أيام، وتوجهت إلى المجني عليه، وحينما هاتفها والدها أخبرته بزواجهما، فطلب منهما الحضور لمسكنه لتوثيق ذلك الزواج.

وأضافت الشاهدة: «توجهت في تاريخ الواقعة إلى مسكن والدي بمفردي أولا، وطمأنني، فهاتفت المجني عليه وحضر، ودار فيما بيننا حوار حول طبيعة الزواج، لكني فوجئت بطعن والدي للشاب في صدره من الناحية اليسرى، بسلاح أبيض سكين كان بحوزته، وتابع ذلك بعدة طعنات لي، قاصدا إزهاق روحي».

وأوضحت الشاهدة الأخرى «رضا. ع»، تبلغ من العمر 16 سنة، طالبة، أنها أبصرت والدها المتهم حال تسديدة طعنة للمجني عليه، وتابعها بعدة طعنات، باستخدام سلاح أبيض، ثم لاحق شقيقتها الشاهدة الأولى مسددا لها عدة طعنات أيضا».

المتهم عاتب المجني عليه بيعد زواجه من ابنته

أما «محمد. م»، الشهير بـ«فيشة»، صديق المجني عليه، فأوضح أنه في أثناء تواجده بالقرب من مسكن المتهم تقابل مع الشاب، وطلب منه الأخير التوجه إلى محل سكن المتهم لإنهاء بعض الخلافات والمتعلقات بعد زواجه من ابنته، فامتثل ذلك، نظرا لطلب لوجود علاقة صداقة فيما بينهما.

وأوضح أنه حينما دلفا لمحل سكن المتهم، عاتبه الأخير لزواجه من ابنته دون علمه، أعقب ذلك مشادة كلامية، ثم انتهى الحديث بينهما، وعقب ذلك أبصر والد الفتاة حال تسديدة طعنه للمجني عليه، مستخدما سلاح أبيض «سكين».