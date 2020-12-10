بالعنوان ورقم التليفون.. قدم شكوتك بجميع شركات المياه والصرف بالمحافظات
كتب:
سلامة عامر
12:27 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
جانب من أعمال عمال الصرف .." أرشيفية"
أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.
وتستعرض "الوطن" عناوين وأرقام التليفونات لجميع الشركات التابعة للقابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات ليتمكن المواطن من تقديم شكواة بيسر وسهولة.
عناوين وأرقام تليفونات الشركات
بني سويف
العنوان: كورنيش النيل بجوار الاستاد الرياضي
التليفون: 0823156211
الفيوم
العنوان: شارع لطفي الله بجوار استديو أحمد إسماعيل
التليفون: 084307127
دمياط
العنوان: ميدان الدكتور علي مشرفة - كوبري المعلمين سابقا
التليفون: 0572231231
الغربية
العنوان: طنطا آخر شارع الاستاد بجوار القوى العاملة
التليفون: 040341056
الشرقية
العنوان: 29 شارع سعد زغلول "الزقازيق"
التليفون: 0552376133
كفر الشيخ
العنوان: شارع الاستاد الرياضي أمام مستشفى الحميات
التليفون: 0473256760
الدقهلية
العنوان: المجزر الآلي "عمارات العبور"
التليفون: 0502357872
البحيرة
العنوان: دمنهور - شارع الجيش - بجوار جزيرة البط
صرف الإسكندرية
العنوان: 21 شارع محمد شفيق - غربال - الشاطبي
التليفون: 035911843
صرف القاهرة
العنوان: 32 شارع رمسيس-القاهرة
التليفون: 0225760446
الجيزة
العنوان: محطة مياة امبابة "الوراق"
التليفون: 0237476200
مياة الإسكندرية
العنوان: 11 طريق الحرية
التليفون: 035815700
مياة القاهرة
العنوان: 42 شارع رمسيس - القاهرة
التليفون: 0224862887
جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك
العنوان: 12 حى المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
التليفون بأرقام : "26129611 - 26129835"
-الفاكس على أرقام "26129836 - 26129610"
- الموقع الإلكترونى "http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx";
- البريد الإلكترونى ""info@ewra.gov.eg).
طريقة تقديم شكاوى المياه "إلكترونيا"
ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ـ الضغط على أيقونة تقديم شكوى جديدة.
ـ تحديد المحافظة التابع لها المواطن.
ـ إدخال المنطقة محل المشكلة.
ـ كتابة رقم الهاتف الخاص بمقدم الشكوى.
ـ تحديد لقب مقدم الشكوى.
ـ كتابة اسم الشارع التابع له مقدم الشكوى.
ـ إدخال العنوان التفصيلي للمواطن.
ـ إدخال البريد الإليكتروني الخاص بمقدم الشكوى.
ـ كتابة الرقم القومي للمواطن.
ـ كتابة نوع الشكوى، والملاحظات إن وجدت.
ـ الضغط على إرسال الشكوى.