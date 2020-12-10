بالعنوان ورقم التليفون.. قدم شكوتك بجميع شركات المياه والصرف بالمحافظات

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

وتستعرض "الوطن" عناوين وأرقام التليفونات لجميع الشركات التابعة للقابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات ليتمكن المواطن من تقديم شكواة بيسر وسهولة.

عناوين وأرقام تليفونات الشركات

بني سويف

العنوان: كورنيش النيل بجوار الاستاد الرياضي

التليفون: 0823156211

الفيوم

العنوان: شارع لطفي الله بجوار استديو أحمد إسماعيل

التليفون: 084307127

دمياط

العنوان: ميدان الدكتور علي مشرفة - كوبري المعلمين سابقا

التليفون: 0572231231

الغربية

العنوان: طنطا آخر شارع الاستاد بجوار القوى العاملة

التليفون: 040341056

الشرقية

العنوان: 29 شارع سعد زغلول "الزقازيق"

التليفون: 0552376133

كفر الشيخ

العنوان: شارع الاستاد الرياضي أمام مستشفى الحميات

التليفون: 0473256760

الدقهلية

العنوان: المجزر الآلي "عمارات العبور"

التليفون: 0502357872

البحيرة

العنوان: دمنهور - شارع الجيش - بجوار جزيرة البط

صرف الإسكندرية

العنوان: 21 شارع محمد شفيق - غربال - الشاطبي

التليفون: 035911843

صرف القاهرة

العنوان: 32 شارع رمسيس-القاهرة

التليفون: 0225760446

الجيزة

العنوان: محطة مياة امبابة "الوراق"

التليفون: 0237476200

مياة الإسكندرية

العنوان: 11 طريق الحرية

التليفون: 035815700

مياة القاهرة

العنوان: 42 شارع رمسيس - القاهرة

التليفون: 0224862887

جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك

العنوان: 12 حى المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

التليفون بأرقام : "‪26129611‬ - ‪26129835‬"

-الفاكس على أرقام "‪26129836‬ - ‪26129610‬"

- الموقع الإلكترونى "http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx";

- البريد الإلكترونى ""info@ewra.gov.eg).

طريقة تقديم شكاوى المياه "إلكترونيا"

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ـ الضغط على أيقونة تقديم شكوى جديدة.

ـ تحديد المحافظة التابع لها المواطن.

ـ إدخال المنطقة محل المشكلة.

ـ كتابة رقم الهاتف الخاص بمقدم الشكوى.

ـ تحديد لقب مقدم الشكوى.

ـ كتابة اسم الشارع التابع له مقدم الشكوى.

ـ إدخال العنوان التفصيلي للمواطن.

ـ إدخال البريد الإليكتروني الخاص بمقدم الشكوى.

ـ كتابة الرقم القومي للمواطن.

ـ كتابة نوع الشكوى، والملاحظات إن وجدت.

ـ الضغط على إرسال الشكوى.