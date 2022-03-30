الحكومة تنفي تدشين صفحات تابعة لـ«المالية» لصرف إعانات استثنائية للمواطنين

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين، موضحا أنّه تواصل مع وزارة المالية التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

حقيقة صفحات الإعانات المالية

وأوضحت وزارة المالية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على فيس بوك، سوى الصفحة الرسمية والموثقة للوزارة عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/MOF.Egypt، مُحذّرةً المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الصفحات المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، كما أكدت أنّها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الصفحات ومروجيها.

130 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

وفي سياق متصل، أعدت الوزارة حزمة للإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتتضمن 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، فضلا عن تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

كما تضمّنت الحزمة التي أعدتها الوزارة، زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2022، إلى جانب منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2022، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من أبريل 2022، 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة، كما تم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.

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