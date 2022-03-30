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معلومات الوزراء: الاقتصاد الرقمي مفتاح التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب:

محمد مجدي
11:07 ص | الأربعاء 30 مارس 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديد يتناول أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يؤدي تطبيق الرقمنة الكاملة للاقتصاد إلى زيادة 46% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

تطبيق الرقمنة في الاقتصاد

وأوضح المركز، أنّ التطبيق الكامل للرقمنة في الاقتصاد، سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل للنساء بنحو 20% على مدى 30 عامًا، كما سيؤدي إلى زيادة 5% في معدلات التوظيف في شركات التصنيع؛ ما يعادل 1.5 مليون وظيفة، كما يؤدي التطبيق الكامل للرقمنة إلى انخفاض معدل البطالة الاحتكاكية، من 10% إلى 7% على مدى سنوات، مع الوصول إلى «صفر بطالة احتكاكية» خلال 16 عامًا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.