التعليم العالي تبحث التعاون التكنولوجي مع مديرة مكتب يونسكو الإقليمي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتورة كوستانزا فارينا، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية ببيروت، والدكتور عبدالعزيز المزيني، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة، والدكتور فادي يرق، المستشار الأول للتربية في البلدان العربية لدى اليونسكو، والدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات كافة، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم لبنان الشقيق، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة التي شهدتها بيروت.

اتفاقية 1978

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الاتفاقية المُحدثة لعام 1978 والخاصة بالاعتراف بمؤهلات التعليم العالي ودرجاته العلمية بالدول العربية، والتي جرى اعتمادها بالمؤتمر الدولي للدول الأطراف في فبراير الماضي باليونسكو بباريس، وكذلك سبل دعم المؤهلات العلمية بالدول العربية لمواءمتها مع اتفاقية لشبونة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الاتحاد الأوروبي، مع ضمان تحقيق جودة التعليم سواء داخليًا أو خارجيًا.

وتناول الجانبان مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر اليونسكو الدولي للتعليم العالي، المقرر عقده خلال الفترة من 18-20 مايو 2022 ببرشلونة بإسبانيا، بهدف عرض خارطة الطريق بشأن مستقبل التعليم العالي في مصر، فضلا عن دعم تدويل مؤسسات التعليم العالي المصرية، مع ضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي من قِبل مؤسسات الاعتماد الدولية.

جودة التعليم

وبحث الجانبان إمكانية إجراء دراسة بشأن احتياجات سوق العمل في ظل متطلبات القرن الحادي والعشرين والتخصصات التكنولوجية المطلوبة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، والتعاون في مجال التعليم الفني والتكنولوجي في ضوء خطة وزارة التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية، وكذا مناقشة مؤشرات تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخاص بجودة التعليم، والذي حققت مصر فيه 4.3 في مجال جودة التعليم العالي والتكنولوجي.

وأشار عبدالغفار، إلى إستراتيجية الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية، والمجمعات التكنولوجية، موضحًا أنّ هناك العديد من النماذج الناجحة ومنها: التعاون بين جامعة بني سويف التكنولوجية وكوريا تك، لافتًا إلى إمكانية التعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية ببيروت؛ لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب في التخصصات المهنية المطلوبة لسوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما تناول اللقاء التباحث بشأن سبل دعم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية ببيروت للمشروعات المحلية والإقليمية للجنة الوطنية المصرية لليونسكو في مجال بناء القدرات، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن جانبها، أشادت مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية ببيروت، بمنظومة التعليم العالي في مصر، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعليم الفني، مشيرة إلى دور مصر المحوري في المنطقة العربية، مؤكدة حرصها على دعم التعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر، وتوفير التدريب اللازم لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أكد مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم بالقاهرة، حرص المنظمة على تبني المبادرات المقترح تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيع دراسة العلوم، خاصة العلوم التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة، وتشجيع الإبداع والابتكار، بهدف تحسين مؤشرات البحث العلمي العربية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية العربية المتميزة في المجالات العلمية، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الإقبال على دراسة العلوم الحديثة.