كورونا في مصر.. تطعيم 250 ألف مواطن يوميا.. والبحيرة تتصدر

كشفت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها، عن عملية التوسعات بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% بنهاية شهر يونيو.

وأوضحت الوزارة ان هناك تكثيفا من قبل الفرق الطبية بشكل يومي لتطعيم 250 ألف مواطن يوميا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى مساعدة المواطنين للوزارة خلال الـ3 شهور الماضية فى عملية التطعيم.

المحافظات الأكثر إقبالا على التطعيم

وأضافت الوزارة أن البحيرة والمنيا واسيوط والغربية من المحافظات الأكثر إقبالا على التطعيم موضحة أن اللقاحات لها دور كبير فى تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وعملت على رفع معدلات الشفاء على مستوى محافظات الجمهورية داخل العزل الصحي.

وأشارت الوزارة إلى توافر جميع لقاحات كورونا في مصر وتصل إلى تطعيم 60 مليون مواطن، مشيرة إلى التسهيلات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين من أجل حجز تطعيم لقاح كورونا والذي أصبح في غضون ساعتين من لحظة التسجيل، فضلا عن توفير اللقاحات فى محطات المترو والسكك الحديد والمولات التجارية الكبري من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105 لتلقي كافة الاستفسارت من المواطنين والرد علىها من خلال المصادر الرسمية لها، وناشدت المواطنين بأهمية الالتزام التام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ومحاولة البعد عن الزحام وعدم التكدس.