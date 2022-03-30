إعادة فتح الطريق الصحراوي بالإسكندرية بعد رفع آثار تصادم 10 سيارات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عودة الحركة المرورية بالطريق الصحراوي، فور الانتهاء من رفع آثار حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بين عشر سيارات، وتسبب في التكدس المروري بالمنطقة، ونتج عنه عدد من الإصابات ولم ينتج عنه أي وفيات.

تقديم الرعاية الطبية للمصابين

وأكد المحافظ، أنه عقب وقوع الحادث تم توجيه كل الأجهزة التنفيذية والمعنية للمحافظة للتدخل الفوري ومتابعة تداعيات الموقف، مشيرا إل نقل كل حالات الإصابة، والتي تنوعت ما بين إصابات بسيطة وخطيرة، إلى المستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير فرق طبية في كافة التخصصات لهم.

وأضاف بأنه تم التشديد على سرعة الانتهاء من رفع آثار الحادث، وتحقيق سيولة الحركة المرورية بالمنطقة.

إصابة 20 في حادث تصام

وأصيب 20 شخصًا، إثر اصطدام 10 سيارات بسيارة نقل ثقيل «تريلا» بطريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي، بسبب الشبورة المائية.

وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد وجود حادث تصادم بين عدة سيارات أسفل كوبري حسن علام بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية

وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية والإسعاف والمرور إلي موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل بمقطورة رقم «س ف ر 7586» بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى.

وتسببت الشبورة المائية في اصطدام 10 سيارات أخرى بالسيارة النقل المشار إليها، ما أدى إلى تحطمها وشلل مروري بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا، بعضهم في حالة خطرة، ونُقل المصابون إلى مستشفيات الإسكندرية، وهي مسشتفيات «جمال حمادة» و«كرموز» و«الأميري» لتلقي العلاج اللازم.