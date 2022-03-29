تحطم سيارتين في انهيار عقار غرب الإسكندرية دون إصابات

شهدت مدينة الإسكندرية قبل قليل، انهيار أحد العقارات في منطقة كرموز، غرب المدينة، مما أسفر عن تحطم سيارتين متوقفتين أسفل العقار، إضافة إلى حدوث تصدعات في عدد من العقارات المجاورة، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

تحطم سيارتين نتيجة انهيار عقار «كرموز»

وتمكنت 4 أسر من سكان العقار المنكوب من إخلائه دون إصابات، وتسبب الحادث في تحطم سيارة ملاكي، وسيارة أخرى «تمناية»، تصادف وجودهما أسفل العقار، الذي تعرض للانهيار في غرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وتسبب في تصدع 5 عقارات مجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من قسم شرطة كرموز بحدوث انهيار عقار في منطقة «الخشابيين»، دون وقوع إصابات، وبالانتقال تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه وفقاً للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار وإخلاء 4 أسر بالعقار الكائن بشارع «العمال»، مع تقاطع شارع «التاج»، في نطاق منطقة «الخشابين»، بناحية كرموز، ضمن حي غرب الإسكندرية.

تصدع 5 عقارات بسبب انهيار عقار كرموز

ووجهت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، فريق الإغاثة بإدارة غرب، بالانتقال إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أنه تسبب في تصدع 5 عقارات وانهيار أجزاء منها، وجميعها عقارات قديمة وخاليه من السكان، وصدر لها قرارات هدم من حي غرب ولم تنفذ.

كما أكدت المعاينة انهيار أجزاء من العقار على ىسيارة ملاكي، وأخرى «تمناية»، مما تسبب في حدوث تلفيات بالغة بها، وتأثر العقار المقابل، وسقوط بلكونتين منه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر بقسم شرطة كرموز، للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة.