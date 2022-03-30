إصابة 20 في انقلاب سيارة نقل على ميكروباص و8 «ملاكي» في الإسكندرية

أصيب 20 شخصا بالطريق الصحراوي في الإسكندرية، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل مُحملة بالطوب على سيارة ميكروباص و8 سيارات ملاكي.

ووقع الحادث عقب فتح الطريق الصحراوي أمام حركة السيارات بعد غلقه بسبب الشبورة المائية التي تتعرض لها الإسكندرية منذ الساعات الأولى اليوم الأربعاء، والتي تحجب الرؤية.

حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي في الدقائق الأولى بعد فتح طريق الإسكندرية الصحراوي، حيث كانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقته صباح اليوم بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة تفاديا لوقوع الحوادث.

نقل المصابين لـ3 مستشفيات

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم التعامل مع الحادث، مع تواجد سيارات الإسعاف في الحادث، حيث تم نقل 20 مصابا إلى 3 مستشفيات، هي مستشفى جمال حمادة ومستشفى كرموز ومستشفى الأميري. لتلقي العلاج من الحادث.

وكثفت إدارة المرور وذلك لإزالة اثار الحادث الواقع في الطريق كما تواجدوا المرور علي الطريق الصحراوي حركة المرور وإرشاد قائدي السيارات بالتزامن مع الشبورة التي وضحت في جميع الطرق الداخلية.

فيما شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، زحام كبير بعد فتحه، حيث كانت قد تكدس السيارات بداية من منطقة كارفور وصولا إلى منطقة العامرية غربا، لتزامن الشبورة مع موعد ذهاب العاملين في المناطق الصناعية ببرج العرب والعامرية إلى مصانعهم غرب الإسكندرية.