«الشهر العقاري»: بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري جرى سنه عام 1946م، وفي عام 2022 اكتمل بناؤه، لتُزال جميع العقبات والمشكلات التي كانت يعاني منها جميع المواطنون في التسجيل، إذ جرى حصر جميع الحالات التي تنطبق على المواطنين، بواقع 16 نموذجًا، وكل مواطن سوف يحصل على نموذج أوضح للمستندات والرسوم المطلوبة، وكل حالة لها مستندات ورسوم مستقلة.

ياقوت: «المواطن مش هيجي الشهر العقاري إلا مرتين»

وأضاف «ياقوت» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «المواطن مش هيجي الشهر العقاري إلا مرتين، وقت تقديم الأوراق والتوقيع على العقد، وهناك تيسيرات غير عادية أو مسبوقة في إجراءات التسجيل»، وبالنسبة إلى للحاصلين على حكم صحة ونفاذ، فقد جرى وضع نموذجين للأحكام، وهما: أحكام صحة ونفاذ وتثبيت الملكية وأحكام منتهية للصلح، وكل من لديه حكم سيتقدم طبقًا للنموذج المعد لذلك».

ياقوت: جميع الأحكام سوف تُسجل

وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري على أن جميع الأحكام سوف يتم تسجيلها، وجميع الحلقات العرفية لن تتطلب توقيت البائع، وكل مواطن لديه عقد بيع ابتدائي أو توثيق جرى القضاء على هذه المشكلات، حتى نقضي على عزوف المواطنين عن التسجيل.

حكم صحة التوقيع سيكون له نموذج حالة واقعية

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أن التعديل الأخير كان قصده تحويل وضع العقارات غير المسجلة إلى مسجلة، وجرى وضع نماذج ميسرة لنقل الملكية، ومن لديه حكم سيسجل، ومن لديه حكم صحة توقيع وحيازة سيسجل، لافتًا إلى أن بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري سيكون 8 مايو المقبل.