خطوات إلغاء توكيل عام من مصلحة الشهر العقاري 2022

يستهدف عدد كبير من المواطنين البحث عن خطوات إلغاء توكيل عام، مما جعلها تتصدر محركات البحث اليوم، حيث أعلنت مصلحة الشهر العقاري في فبراير الماضي، عن وجود بعض التعديلات بشأن إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة، في المنشور الفني رقم 4 لسنة 2021، الصادر عنها.

خطوات إلغاء توكيل عام

قال المحامي محمد حمزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن خطوات إلغاء توكيل عام، تبدأ بالتوجه إلى مصلحة الشهر العقاري المحرر التوكيل بها، ثم الذهاب إلى الموظف المختص بإلغاء التوكيلات، وتقديم أصل بطاقة الرقم القومي، للوكيل، مرفقه بصورة ضوئية للتوكيل المراد إلغائه، موضحًا انه في حالة عدم توافر صورة من التوكيل، يمكن إفادة الموظف بالرقم الخاص بالتوكيل والسنة المحرر بها.

على أن يقوم الوكيل بالتوقيع على نموذج الإلغاء، الذي يحتوي على معلومات التوكيل مثل الموكل والموكل إليه، ورقم وتاريخ التوكيل، والرقم القومي لكل منهم، مع تسديد الرسوم المقررة للشهر العقاري.

إلغاء التوكيل بوفاة أحد الطرفين

وأوضح «حمزة» أن التوكيل يعد لاغيا في حالة وفاة الوكيل، أو الموكل، إذ تتوقف صلاحيته في الأعمال الموكل فيها، ولكن في حالة تضمن التوكيل بند ينص على سريان التوكيل إلى ما بعد الوفاة، عند تحريره، سيكون التوكيل سارياً، ومعترف به قانونيًا، مضيفاً أنه في حالة قام الموكل إليه باستخدام التوكيل، بعد إلغائه وإخطاره بالإلغاء، فإنه يتعرض للمسائلة القانونية.

أما في حالة لم يخطر الموكل إليه بإلغاء التوكيل المسند إليه، حيث يشترط إخطار الموكل الصادر لصالحه بإلغائه، ولا يعتبر التوكيل منتهي إلا بالعلم الحقيقي للوكيل الصادر له التوكيل، ويكون أي تصرف قام به الوكيل استناداً إلى هذا التوكيل صحيح قانوناً.

ونوه المحامي إلى أن التوكيل العام لا يلتزم بمدة صلاحية، ولا يخضع لمدة معينة يلغى بعدها، سوى في حالة تضمن التوكيل، بند ينص على أن يلغى التوكيل بعد مدة زمنية محددة، أو أن ينص التوكيل على أن ينتهي بانتهاء الموكل من الأعمال المحددة بالتوكيل.