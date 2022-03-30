«الصحة» تصدر 3 قرارات لمنع تكدس المطارات.. وتلغي تحليلا للقادمين من السعودية

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، منشورا يحمل عنوان «هام وعاجل»، أوضحت فيه أنّه بالإحالة للوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، وفي ظل ارتفاع نسب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبدء التشغيل التجريبي لمنصة vist Egypt بهدف تيسير وتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بالقادمين من الخارج لمنع التكدس بالمطارات المصرية، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات المهمة.

وعدّدت الوزارة، الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، كما يلي:

1. الاكتفاء بالمراجعة العشوائية للدخول، بالوثائق الصحية وشهادات التطعيم والفحوصات المعتمدة لفيروس كورونا، بنسبة محددة لعدد الراكبين لكل من 10 لـ30 راكبا.

إقرارات صحية للركاب

2. تشجع شركات الطيران، القادمين من الخارج على الاشتراك في منصة vist Egypt، بهدف تسهيل الإجراءات، وحال عدم التسجيل تلتزم شركة الطيران بتوفير الإقرارات الصحية لهم، والتأكيد على استيفائها قبل الصعود إلى الطائرة.

إلغاء تحليل antigen rapit test

3. إلغاء تحليل antigen rapit test للمعتمرين القادمين من المملكة العربية السعودية.