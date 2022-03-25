الغرف السياحية عن قرار السعودية: إلغاء شرط المحرم سيزيد إقبال النساء على العمرة

بعد إعلان المملكة العربية السعودية الغاء شرط المحرم بشأن سفر السيدات دون 45 عاما إلى العمرة، قال محمد عزت أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم تفعيل قرار إلغاء سفر السيدات دون 45 عاما إلى العمرة دون محرم على النظام الإلكتروني السعودي الذي يتم من خلاله الحصول على تأشيرات العمرة، لافتا إلى أن جميع رحلات العمرة التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة سيسمح خلالها للسيدات المصريات السفر دون وجود محرم.

تفاصيل زيادة نسب السيدات المسافرات للعمرة بعد إلغاء شرط المحرم من السعودية

وأضاف لـ«الوطن» أن هذا القرار سيرفع من نسب إقبال السيدات على السفر لأداء العمرة والحج خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن شرط وجود محرم للمرأة التي يقل عمرها عن 45 عاما منع العديد من السيدات اللاتي لا يتوافر لهن محرم من السفر لأداء العمرة.

وتابع أن بعض السيدات ممن اعتدن على أداء العمرة خلال السنوات الماضية حالت ظروف انشغال الزوج أو المحرم الشرعي خلال فترة العمرة دون أدائهن لمناسك العمرة نظرا لأن أعمارهن لم تتعد السن القانوني المسموح لهن خلاله بالسفر دون محرم، وهو 45 عاما.

عزت: نسب الاقبال على أداء عمرة رمضان مرتفع

وأشار «عزت» إلى أن نسب إقبال المواطنين على أداء عمرة رمضان لهذا العام جيدة جدا حتى الآن، لافتا إلى أن غالبية الشركات انتهت من تسويق برامجها خلال شهر الصوم، موضحا أن أسعار البرامج خلال شهر رمضان شهدت ارتفاعا بسيطا بسبب تغير سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، موضحا أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية.

وكان أسامة السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة السابق أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن أقل سعر لعمرة شهر رمضان بعد الزيادات التي طرأت خلال الأيام القليلة الماضية سيتجاوز 30 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، والذي سيتم تنظيمه بداية الشهر وتكون مدته 10 أيام فقط.