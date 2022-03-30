عمرو محمود ياسين عن محمد صلاح: أعظم لاعب في تاريخ مصر

قال الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، إن محمد صلاح، كابتن منتخب مصر، واللاعب الدولي بنادي ليفربول، من أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، رافضًا حالة الهجوم التي يتعرض لها الأخير على بعض منصات السوشيال ميديا، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، بركلات الترجيح في الجولة النهائية لتصفيات الصعود إلى كأس العالم.

ما حدث مع محمد صلاح «سوء حظ»

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: ناس بتهاجم محمد صلاح قوي كأنه مش بني آدم مينفعش يبقى مش موفق، وناس بتدافع عنه قوي كأنه إله كرة القدم.

واستطرد بقوله: «صلاح أعظم لاعب في تاريخ مصر، ولسوء الحظ إنه فقد شخصيته القوية وثباته الانفعالي العالي بسبب ضغوط المباراة، وبسبب السلوك المشين للجمهور السنغالي في مباراة مصيرية فرقت في نفوسنا كلنا».

نجم ليفربول «نِفسه مكسورة» بعد الهزيمة

وتابع: «كان أملنا فيه كبير، لكن لسوء الحظ مكنش في يومه وبس، وبالمناسبة صلاح أكتر واحد كان نفسه يكسب إمبارح، ده كفاية كسرة نفسه وهو راجع لزمايله في ليفربول في وقت صعب بالكارير بتاعه محتاج فيه يكون في أعلى درجات كفاءته ونجاحه، لكن حدث السيناريو الأسوأ للأسف».

وكان عمرو محمود ياسين، قد وجّه انتقادات لـ محمد صلاح، عقب هزيمة المنتخب المصري، عبر حسابه بـ فيس بوك، بقوله «إزاي صلاح النهاردة كان بهذا السوء؟ إزاي كان وحش بالشكل ده؟».

عمرو محمود ياسين: يخرب بيت الكورة

وفي منشورات أخرى كتب قائلًا «اكتئاب وحزن وإحباط.. يا جدعان إيه ده هو إحنا أعصابنا بلاستيك؟ إحنا بشر يخرب بيت الكورة».

يشار إلى أن السيناريست عمرو محمود ياسين، يغيب عن موسم مسلسلات رمضان لهذا العام 2022، رغم النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، عايدة رياض، دنيا عبدالعزيز، أحمد الرافعي.