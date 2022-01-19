عمرو محمود ياسين لمن ينتقد محمد صلاح: «هتعرفوا قيمته لما يبطل كرة»

قال عمرو محمود ياسين، اليوم، إن معظم الشباب الصغير لا يعرف قيمة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكتب «ياسين»، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «أغلب اللي مش عارفين قيمة محمد صلاح ومعنى المرحلة اللي إحنا عايشينها معاه هم الشباب الصغير؛ لأنهم معاشوش في الدنيا كتير بدون ما يكون عندهم لاعب عالمي بحجم محمد صلاح».

اللي بنعيشه مع صلاح لم يحدث من قبل

وأضاف عمرو: «اللي بنعيشه مع صلاح لم يحدث من قبل في التاريخ كله، وهو أمر غالبا صعب تكراره، ويمكن تكون دي هي المرة الوحيدة اللي أي حد فينا هيعاصر زمن به لاعب مصري يعد الأفضل في العالم أو على الأقل من أفضل 3 لاعبين بالعالم، يمكن لما صلاح يبطل كرة يدرك البعض قيمته لكن متأخر».

عمرو ياسين يحتفل بانتهاء تصوير نصيبي وقسمتك

واحتفل عمرو محمود ياسين على حسابه عبر الفيس بوك، بانتهاء تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك.

وكتب ياسين: «فركش أخيرا مسلسل نصيبي وقسمتك 4، بأمانة شديدة إحنا كان معانا وحوش مش كروو بجميع الأقسام؛ من إنتاج وإخراج وتصوير وإضاءة ومونتاج صوت ومكساج وديكور وملابس ومكياج وبوفيه وسواقين، وطبعا كمان الممثلين بكل حكاية، بصراحه كانوا بييجوا بنعذبهم والضحايا كتير».

وتابع: «بس الناس لازم تعرف أن كل الحكايات اتكتبت على الهواء، واتصورت على الهواء، واتمنتجت على الهواء في سباق رهيب مع الزمن لم أره من قبل، شيء محدش يقدر يتخيله بجد اللي حصل في المسلسل ده محدش يتخيله لأننا اضطرينا نشتغل في توقيت معين وأخدنا الريسك، ونأسف لو في أي تقصير من أي حد فينا، أنا عايز أشكر كل الناس فرد فرد لأن كلهم كانوا أبطال وبيشتغلوا 30 ساعة وأكتر بس أحب أشير للدايرة القريبة مني في الشغلانة اللي هما كانوا أكبر عون لي وكنت بتعامل معاهم طول الوقت، ومنهم المنتج المحترم وصديقي أحمد عبد العاطي».