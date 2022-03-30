شوقي غريب: منتخب مصر حقق إنجازات كبيرة منذ البطولة العربية حتى الآن

علق شوقي غريب، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأوليمبي، على أداء مباراة اليوم للمنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي والتي أدت لعدم صعوده كأس العالم، «كنا عايزين نوصل لضربات الجزاء في مباراة السنغال، لما نحلل المنتخب الوطني من أول البطولة العربية لحد تصفيات إفريقيا لحد مباراة اليوم، أنا شايف أن المنتخب الوطني حقق إنجازات كبيرة جداً ومكناش متخيلين نوصل للي شفناه النهارده خاصة أن التيم يتم تجديده، وبناؤه الآن».

المنتخب حقق حاجات كتير الفترة الماضية

وأضاف «غريب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»: «المنتخب حقق حاجات كتير الفترة الماضية، ومكناش فاكرين إننا ممكن نوصل لمرحلة زي دي وعندنا إصابات كتير أثرت على مراكز قوية للاعبين، إحنا أصلاً في العادي بنتأثر ببعض الإصابات فما بالنا أن عندنا مجموعة إصابات في مركز واحد من أهم مراكز اللعب وهي في الدفاع».

%80 كان ممكن نخلص الماتش في الشوط التاني بسهولة

وتابع المدير الفني الأسبق للمنتخب الأوليمبي، «كنا قبل بطولة إفريقيا مكناش بنقول إننا هنوصل للنهائي، وكنا نقدر نخلص الماتش النهاردة في الشوط التاني من مباراة السنغال في التغيرات المهمة ولعبنا بجد في 15 دقيقة وزيزو مثلاً صنع فرص وقاتل من أجلها وكان ممكن نخلص الماتش، المباريات مثل ماتش السنغال هي مباراة جول واستغلال للفرص، و80% كان ممكن نخلص الماتش في الشوط التاني بسهولة، وعلى سبيل المثال في 2009 في مباراة الجزائر كنا طول الوقت بنضيع فرص».