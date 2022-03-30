«واس»: السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة للبنك المركزي المصري

أعلنت السعودية تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

«واس»: الوديعة امتداداً للروابط التاريخية مع الشقيقة مصر

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنَّ الوديعة امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

السعودية: نواصل جهودنا لدعم الشقيقة مصر

وأضافت الوكالة السعودية أنَّه استمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.