السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام أول رمضان

تستعد السلطات السعودية، لاستقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام بداية من غرة شهر رمضان المبارك، وحتى الخامس من الشهر ذاته، وأوضحت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، أن تسجيل طلبات الاعتكاف سيتم عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني.

وضمن استعدادات المملكة العربية السعودية، لاستقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام، أوضح الشيخ بدر بن عبدالله الفريح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، أنه تم تخصيص كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله «119» في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

ونوه وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، إلى ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام.

عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام

وأكد على ضرورة مراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف، لافتا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.

يشار إلى أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلن، في 22 مارس الجاري، عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين، وفق ضوابط ومعايير محددة.

استعدادات العمرة بالسعودية

وأعلنت المملكة العربية السعودية، استعدادتها لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، معلنة جاهزية 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا لاستقبال الزوار على مدار 24 ساعة.

وأعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزية المراكز الصحية والمستشفيات التابعة له خلال موسم العمرة في شهر رمضان، لخدمة زوار بيت الله الحرام، موضحا أن مستشفى ومراكز طوارئ الحرم، تعمل على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي على أن مستشفى ومراكز الطوارئ الثلاثة في الحرم، مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع حالات الطوارئ.