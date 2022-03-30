ارتفاع ضحايا تصادم سيارتين بطريق «السويس – القاهرة» إلى 6 حالات وفاة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس، ارتفاع ضحايا حادث طريق «السويس – القاهرة» إلى 6 حالات وفاة، بعد وفاة 3 مصابين من إجمالي 25 مصابا، فيما توفى 3 في موقع الحادث فور وقوع التصادم.

استدعاء كل التخصصات وفتح غرفة العمليات

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، استقبال مصابي الحادث فور وصول سيارات الإسعاف لطوارئ مستشفى السويس العام مساء أمس الثلاثاء، وعددهم 25 مصاباً، وهو العدد الإجمالى الذي أسفر عنه حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق «السويس - القاهرة».

وأوضح أن مديرية الصحة أعلنت حالة الطوارئ، وتم استدعاء كل التخصصات لتقديم الخدمة الطبية فور وصول المصابين.

رفع حالة الطوارئ

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه وفور وروود إخطار بوقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ واستدعاء كل التخصصات، وكان في استقبال المصابين بطوارئ المستشفى العام الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات، والمشرف العام على مستشفى السويس العام والفريق الطبي.

تصام أتوبيس بسيارة نقل

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغات من قائدي السيارات بطريق «السويس - القاهرة»، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى مينى باص، بعد وصلة أم القمر.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع الحادث من نقاط التمركز القريبة، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى واستكمال العلاج، ومقتل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس.