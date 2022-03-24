أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل ببني سويف

اصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم الخميس في حادث مروري اثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الدائري بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الدائري بمركز الفشن، ووقوع إصابات، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بالإضافة إلى توجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: رزق محمد محمد، 42 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وأحمد عبد العظيم سليمان، 35 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، رودس خليفة حسين، 60 سنة، الفشن، إشتباه ما بعد الإرتجاج، ورابع مجهول الإسم والعنوان ويبلغ من العمر 17 عاما تقريبا

جاري تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري تقديم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة للمصابين الأربعة.