التضامن: افتتاح مركزين جديدين لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2022

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال 28 مركزا علاجيا بـ17 محافظة حتى الآن، مشيرا إلى زيادة عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن بعدما كانت 12 مركزا علاجيا فقط في 7 محافظات عام 2014.

إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان 2026/2022

ولفت مساعد وزيرة التضامن إلى أنه تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان 2026/2022، بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لاستعراض جهود الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات.

إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي

وأوضح عثمان، وفق بيان صادر عن الصندوق، أن هناك انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بعام 2015، إلى جانب إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2020-2015، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، برؤية موحدة لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بعد موافقة رئيس الجمهورية على الخطة وجارٍ الإعداد لإطلاقها.

افتتاح مركزين جديدين خلال عام 2022

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح مركزين جديدين خلال عام 2022 ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية إلى 30 مركزا خلال العام الجاري، كذلك توقيع بروتوكول مع جامعة الزقازيق لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، حيث سيقدم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة من خلال العيادات الخارجية والحجز الداخلى.

وأوضح عثمان أن ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1.7% حتى نهاية 2021 بعدما كانت 8% في بداية بدء الحملات في مارس 2019.

الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية

وتابع قائلا إنه بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات انخفضت نسبة التعاطى، بعد أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%، لافتا إلى أنه يتم التركيز على المرافق الحيوية كما تم الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية ، كما انخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى 1.8% بعدما كانت 12% منهم 10500 سائق خلال 2021 بنسبة تعاطٍ 1.1% .

وأكد أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كذلك الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بجميع المحافظات خلال عام 2021 ، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة.