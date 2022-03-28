«التضامن»: محافظات الدلتا تعاني من عجز كبير في مراكز علاج الإدمان

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ محافظات الدلتا تعاني من عجز كبير في مراكز علاج الإدمان، مشيرًا إلى أنّ هناك نقصًا في الأسرّة في مراكز الوجه البحري، وهناك 5 آلاف مريض إدمان في الشرقية تقدموا للعلاج من الإدمان.

إنشاء مركز تأهيل وتدريب بمحافظة الشرقية وتمكين المرضى

وأضاف عثمان أنّه سيتم إنشاء مركز تأهيل وتدريب بمحافظة الشرقية، وتمكين المرضى، جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، وجامعة الزقازيق بشأن تخصيص مبنى تابع للجامعة لتحويله لمركز متكامل لعلاج، وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الشرقية.

وأكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الصندوق يتيح خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان «علاج طبي ونفسي، ودمج مجتمعي، تنمية اقتصادية للمتعافين».

صندوق مكافحة الإدمان يعالج 140 ألف مريض

وأضاف أن الصندوق يقدم خدماته العلاجية لـ140 ألف مريض إدمان «جديد ومتابعة» مجانًا، وفي سرية تامة سنويًا، في ظل التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 مركزًا في 7 محافظات عام 2014.

وأشار إلى أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مركزين في محافظتي «قنا والجيزة» ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية لـ30 مركزًا علاجيًا، خلال العام الجاري، كما سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025.‬

28 مركزًا تابعًا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك 28 مركزًا تابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بخلاف الحملات التوعوية التي تم تفعيلها، مشيرة إلى أنّ هناك 30 ألف متطوع على مستوى المحافظات، موضحة أنه يوجد 5 آلاف طلب للعلاج من الإدمان بمحافظة الشرقية، لذلك سيتم إنشاء المركز لخدمة المحافظة.

وأوضحت أن المبنى الذي ستتيحه جامعة الزقازيق يضم 27 غرفة، ويُعد من أكبر مباني الصندوق، وسيقدّم الخدمات مجانًا وفي سرية تامة.