«مكافحة الإدمان»: نقدم العلاج مجاناً لـ140 ألف مريض سنوياً

أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك 28 مركزاً تابعاً للصندوق، على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات علاج مرضى الإدمان بالمجان، إلى جانب الحملات التوعوية التى تم تفعيلها، لافتاً فى بيان أمس إلى مشاركة 30 ألف متطوع على مستوى المحافظات فى مواجهة الإدمان والتعاطى، كما يوجد 5 آلاف طلب للعلاج من الإدمان بمحافظة الشرقية، وسيتم إنشاء المركز لخدمة المحافظة.

وأشار «عثمان» إلى أن محافظات الدلتا تعانى من عجز كبير فى مراكز علاج الإدمان، وهناك نقص فى الأسِرَّة فى مراكز الوجه البحرى، لافتاً إلى تقدم 5 آلاف مريض إدمان بالشرقية للعلاج.

وأوضح «عثمان» أن الصندوق يقدم خدماته العلاجية لـ140 ألف مريض إدمان «جديد ومتابعة» مجاناً وفى سرية تامة سنوياً فى ظل توسع تقديم الخدمات العلاجية من خلال 28 مركزاً علاجياً فى 17 محافظة، بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 مركزاً فى 7 محافظات عام 2014، مشيراً إلى أنه يجرى الإعداد لافتتاح مركزين فى محافظتى «قنا والجيزة» ليصل إجمالى عدد المراكز العلاجية لـ30 مركزاً علاجياً خلال العام الجارى، وسيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كل المحافظات بحلول 2025‪.