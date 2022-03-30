قصة حب عبدالحليم حافظ وزبيدة ثروت.. صنع دبلة من شعرها ووالدها رفضه

قصة حب كبيرة جمعت بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة زبيدة ثروت استمرت لسنوات عديدة، رغم رفض أهلها له بسبب عمله كمغني؛ إذ بدأت قصة حبهما خلال تصوير فيلم «يوم من عمري».

والد زبيدة ثروت يرفض زواجها من عبد الحليم

وأشارت زبيدة ثروت خلال حوار سابق لمجلة الكواكب، إلى أنهما استمرا في تصوير الفيلم لمدة عام ولم يتمكنا من البوح بحبهما، مؤكدة أن عبد الحليم حافظ الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، ذهب إلى والدها ليطلب يدها ولكن والده رفض وقال له: «مجوزش بنتي لمغنواتي»، وأضافت أنها لم تعلم عن ذلك الأمر إلا بعد زواجها.

كما ذكرت أن عبد الحليم كان يحبها بشدة، وتحدثت عن موقف له خلال ليلة اكتمال القمر، التي كانت تقوم بعض العائلات خلالها بقص سنتيمتر من شعر بناتها في حال تمتعه بالطول والنعومة والجميع كان يشهد لها في ذلك الوقت بجمال وطول شعرها.

عبد الحليم حافظ يقبل شعر زبيدة ثروت

وتابعت: «صادف توقيت تنفيذ أهلي لهذه العادة وجودي في الأستوديو لتصوير يوم من عمري، وحضر الكوافير لغرفة المكياج في حضور والدي ووالدتي معي وبينما أنا منهمكة مع الكوافير دخل عبد الحليم الغرفة وانحنى وقتها على الأرض والتقط خصلة من شعري ولفها على إصبعه كدبلة، وقبلها وكل هذا وأنا لم أشاهد هذا المشهد مطلقا».

واستطردت زبيدة: «عندما رأته والدتي، ابتسم لها، وحينها ذهبت إليه وقالت له: للدرجة دي أنت بتحب زبيدة يا عبد الحليم»، فرد عليها: «بحبها أوي أوي».