هاني شنودة: «عبدالحليم حافظ كان بيعزمني على الغداء وكنت بهرب منه»

كشف الموسيقار هاني شنودة تفاصيل دور الأديب العالمي نجيب محفوظ في إنشاء فرقة المصريين، مشيرًا إلى أنه جاء لعمل حديث صحفي معهم لحساب أحد المجلات وسألهم: «أنتم مبتعملوش أغاني عربي ليه»، موضحًا أن الشاعر الراحل صلاح جاهين هو الأب الروحي للفرقة.

علاقة طيبة بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ

وقال شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أن العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ كان يدعوه للغذاء أكثر من مرة وكان يتهرب منه معربًا عن أسفه وندمه لهروبه من العندليب الأسمر نظرًا لأنه كان يذهب لأصدقائه ويفضل تناول الطعام مع «الشلة».

وتابع: «كان بيعزمني على الغدا وكنت بزوغ والنهارده بقول يا ريت.. ده أنا أروح له على رموش عنيا لكن وقتها كان فيه الشلة والجيرل فريند، وكانت مباهج الحياة كلها مع الشلة».

وأشار هاني شنودة إلى أن عبدالحليم حافظ أحضر أحد الأجهزة الموسيقية ودعاه للعزف عليه، واقترح عليه وقتها إقامة فرقة والتي أصبحت فيما بعد فرقة المصريين.

اكتشاف عمرو دياب

وتذكر هاني شنودة واقعة اكتشافه لعمرو دياب، حيث ذهب له في أحد الفنادق في بورسعيد وطلب منه أن يسمعه وأخبره أنه سينجح، وطلب منه الانتقال إلى القاهرة والتخلي عن اللهجة البورسعيدية ويغني بلهجة القاهريين، وأنه تفاجئ به في اليوم التالي عند السيارة التي تقلهم وأخبره بأنه سينتقل معه للقاهرة، مشيرًا إلى أن والده أنتج لعمرو دياب أغنية في بداية مشواره الفني.