زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ: قصة حب في السينما لم تكتمل في الحياة

عبدالحليم حافظ وزبيدة ثروت، من أغرب قصص الحب التي شهدها الوسط الفني والتي اندلعت شرارتها خلال تصوير فيلم «يوم من عمري» عام 1961 من إخراج عاطف سالم، سيناريو وحوار سيف الدين شوكت ويوسف جوهر، بطولة محمود المليجي، عبدالسلام النابلسي، زكي طليمات، سهير البابلي، صلاح نظمي، وتضمن الفيلم عددا من أجمل أغنيات العندليب الأسمر منها «خايف مرة أحب»، «بأمر الحب»، «يوم من عمري».

زبيدة ثروت بدايتها السينمائية كانت في فيلم عبدالحليم حافظ وهى طفلة مراهقة

زبيدة ثروت التي يمر 81 عامًا على ميلادها باعتبارها من مواليد 14 يونيه عام 1940، ظهورها السينمائي الأول وهى مراهقة لم تتجاوز الـ 16 عامًأ من عمرها كان من خلال فيلم «دليلة» عام 1956 بطولة عبدالحليم حافظ وشادية، وأدت فيه مشهدا صغيرا.

وبعد مرور 5 سنوات تقف زبيدة ثروت أمام عبدالحليم حافظ نجمة متوجة على عرش السينما من خلال فيلم «يوم من عمري» وغنى لها أحد أجمل أغنياته «بأمر الحب افتح للهوى وسلّم»، وخلال تصوير أحداث الفيلم الذي استغرق نحو عام كامل عرف الحب طريقه إلى قلب العندليب الأسمر وصاحبة أجمل عيون «وهات شوقك على شوقي.. وهات حبك على حبي.. وأنا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة».

الغرام بين النجمين زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ كان يمر في صمت من الطرفين «أخلاقي ماسمحتش اعترف ليه بحبي.. وهو مؤدب مقدرش يعترف لي بحبه بسبب مرضه»، من التصريحات التلفزيونية التي أطلقتها زبيدة ثروت قبل رحيلها، وكشفت فيها عن قصة الحب التي جمعتها والعندليب.

قصة الحب بين زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ في فيلم «يوم من عمري» لم تكتمل بسبب رفض والدها

«حياتي دنيتي عمري.. بأمر الحب مش أمري.. بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولاصادفه» المفاجأة التي كشفت عنها الفنانة زبيدة ثروت خلال لقاءها التليفزيوني، هى تقدم عبدالحليم حافظ لخطبتها دون أن تدري، ولكن والدها رفض هذه الزيجة بزعم «مش عايز يجوز بنته لمغنواتي»، وأنها لم تكن تعلم عن الموضوع شيئًا إلا بعد زواجها وإنجابها وهو الأمر الذي أثّر سلبًا في نفسيتها.

تمنّت زبيدة ثروت أن يواري جثمانها الثرى بجوار جثمان عبدالحليم حافظ التي طالما أحبته، وهى كانت نفس أمنية عبدالحليم حافظ الذي توفى دون أن يتزوج ولو لمرة واحدة، فيما تزوجت «زبيدة» 4 مرات وأنجبت 4 فتيات.