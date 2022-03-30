روسيا تحمي اقتصادها من حزمة العقوبات الغربية بـ20 مبادرة جديدة

عقدت الحكومة الروسية اليوم، اجتماعاً لمناقشة بعض الخطط لدعم الاقتصاد الروسي، الذي تعرض لضربة قوية، نتيجة لحزمة العقوبات التي فرضتها عدة دول غربية، وخاصة الاقتصادية منها، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهر الثاني على التوالي.

مبادرات لدعم الاقتصاد الوطني الروسي

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الدولة الروسية سوف تطلق حزمة جديدة تتضمن مجوعة من المبادرات قد تصل إلى 20 مبادرة، في محاولة لمواجهة العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقال «ميشوستين»: «دعونا نناقش الحزمة الرابعة من المقترحات لتحسين استقرار اقتصادنا، التي تحتوي على 20 فكرة تغطي عدة مجالات، من دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى المؤسسات الصناعية الكبيرة».

إعداد لوائح لدعم الاقتصاد الروسي

وأضاف رئيس الوزراء الروسي، أنه يجب إعداد لوائح لدعم الاقتصاد الروسي، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الاجراءات يساعد على تجاوز نصف المعركة، مشددا ًعلى ضرورة تنفيذ جميع المقترحات المعروضة في اجتماع الحكومة بكفاءة وفي نفس الوقت بسرعة كبيرة.

وحول المهام الرئيسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة الروسية لتجاوز هذه العقوبات، أكد رئيس الوزراء الروسي، أنه توجد العديد من المهام التي تأتي في مقدمتها ضخ المنتجات الضرورية إلى السوق الروسية، للتخفيف على المواطنين الروس، وحتى يتمكنوا من الحفاظ على الحصول على أقصى حد من المنتجات الأساسية.