«بوتين» يعلن بيع الغاز والنفط بالروبل الروسي ووعود بتحسين الاقتصاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنّ حكومته قررت استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول التي وصفها بغير الصديقة.

وتابع في تصريحاته: «قررنا بيع الغاز والنفط بالروبل الروسي»، وأشار الرئيس الروسي إلى أنّ موسكو ملتزمة بعقود توريد إمدادات الغاز.

من جهته أكد رئيس الوزراء الروسي أنّ الحكومة تعمل على معالجة المشاكل المالية والاقتصادية، وفقاً لنبأ عاجل ورد على موقع «سكاي نيوز عربية».

ملايين النازحين ومئات القتلى

وتدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا يومها الـ28 وسط نزوح ملايين المدنيين الأوكرانيين ومقتل المئات وفقاً لأحدث الإحصائيات التي أعلنتها الأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، وتواصل القوات الروسية حصارها للعاصمة الأوكرانية كييف، فيما حذر مستشار الرئيس الأوكراني يوم أمس من أنّ أي محاولة روسية لدخول كييف ستعد انتحاراً.