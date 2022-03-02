الكرملين: الاقتصاد الروسي يتلقى ضربات موجعة لكنه سيقف على قدميه

اعترف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنَّ الاقتصاد الروسي يتلقى ضربات موجعة وذلك عندما سئُل عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه عن «حالة الاتحاد» بأن الاقتصاد الروسي بدأ يتأثر نتيجة العقوبات التي فرضها الغرب.

مستوى أمان رغم الضربات

وقال بيسكوف في تصريحات مع صحفيين أجانب: «الاقتصاد الروسي يتعرض لضربات خطيرة لكن هناك هامش أمان معين وهناك إمكانات وهناك بعض الخطط والعمل جار»، واختتم حديثه قائلاً: «سيبقى الاقتصاد واقفا على قدميه»ز

وكان بيسكوف قد صرح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يشاهد خطاب بايدن عن حالة الاتحاد لكنه حصل على تقرير مكتوب عنه.

بايدن: اقتصاد روسيا قد يترنح بسبب العقوبات

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال خلال خطابه إنَّ الاقتصاد الروسي قد يترنح من جميع العقوبات، وفي حديثه إلى القادة السياسيين في واشنطن، بدأ بايدن الخطاب بتأكيد الوحدة ضد روسيا داخل الولايات المتحدة وبين حلفائها.

واختتم بإحساس مدوي بالتفاؤل والوحدة بينما يشاهد العالم غزو روسيا لأوكرانيا، قائلاً إن ثقته في الشعب الأمريكي هي ما يمنحه تأكّيدًا لأن الديمقراطية سوف تسود في هذه اللحظة الحرجة.

بايدن يؤكد قوة حالة الاتحاد

وأضاف بايدن: «الآن هي الساعة لحظة مسؤوليتنا وهي اختبارنا للعزيمة والضمير، وللتاريخ نفسه، وفي هذه اللحظة تتشكل شخصيتنا بعد أن نجد هدفنا، ونحن سنواجه الاختبار ولحماية الحرية والحرية ولتوسيع العدالة والفرص سننقذ الديمقراطية وبقدر ما كانت هذه الأوقات صعبة فأنا أكثر تفاؤلاً بشأن أمريكا اليوم مما كنت عليه كل حياتي، وحالة الاتحاد قوية لأنكم أنتم أيها الشعب أقوياء».

وأضاف بايدن: «نحن اليوم أقوى مما كنا عليه قبل عام، وسنكون أقوى بعد عام من الآن مما نحن عليه اليوم، لقد حان الوقت الآن للالتقاء والتغلب على تحديات عصرنا».