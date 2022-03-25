«لافروف»: الغرب يشن حربا هجينة شاملة ضد موسكو لخنق الاقتصاد الروسي  

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دول الغرب بمحاولة خنق الاقتصاد الروسي وروسيا بشكل عام، موضحا أنهم يعلنون حربا هجينة حقيقية ضد موسكو، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

وقال وزير الخارجية الروسي، إنّ الغرب يتبع نهج ألمانيا النازية، وأيضا يعتمد العديد من مصطلحاتها، مشيرا إلى أنهم يتبعون حربا هجينة حقيقية شاملة ضد موسكو، وأن ذلك المصطلح الذي يستخدمه السياسيون الأوروبيون ضد روسيا هو مصطلح نازي، على حد تعبيره.

وأكد «لافروف»، بحسب وكالة «روسيا اليوم»، أن أهداف الغرب واضحة تماما وهي تدمير وكسر وخنق الاقتصاد الروسي وروسيا الاتحادية عامة.

بايدن: تشكيل فريق عمل مع أوروبا للاستغناء عن النفط الروسي

وكان الرئيس الأمريكي أعلن اليوم، عن تشكيل فريق عمل أمريكي أوروبي، بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لإنهاء اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز أمنها القومي.

وأكد «بايدن»، أن الولايات المتحدة ستعمل مع الاتحاد الأوروبي لتسريع استغنائها عن النفط والغاز الروسي، مبينا أن ذلك لم يتعارض مع الأهداف المناخية.

استغناء ألمانيا عن النفط والفحم الروسي

وكانت ألمانيا، أكدت على اتجاهها للاستغناء عن النفط والفحم الروسي، بدءا من الخريف المقبل، إلى جانب السلطات اليابانية التي أعلنت عن محاولتها تقليل الاعتماد على المواد النفطية الروسية، شرط أن تنتهي مشاريعها الأمنية.

وكانت روسيا شنت عملية عسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بهدف حماية أمنها وحدودها القوميين، وهو ما قوبل برفض غربي وأوروبي، فارضين المزيد من العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي على موسكو.

إلا أن موسكو أكدت أن تلك العقوبات لن تؤثر على وحدتها أو اقتصادها، بل ستزيد من عملية الاتحاد والالتفاف الشعبي حول الكرملين وقراراته.