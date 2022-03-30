شكري: رئيس أنجولا وجه دعوة للسيسي لزيارة بلاده

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه جرى التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، الأولى في إطار التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية بين البلدين لتعزيز الصلة بين الكوادر الدبلوماسية وإثقال مهاراتهم، وأيضا التواصل فيما بينهم، والاتفاق لإنشاء لجنة مشتركة معنية بمتابعة وتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه والاتفاق حول المشاورات السياسية لتتيح الفرصة حول التنسيق المستمر والتوصل لرؤى مشتركة إزاء القضايا السياسية الهامة على مستوى القارة والمستوى الدولي.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي يعقده مع وزير خارجية أنجولا: «كذلك الاتفاق حول إعفاء جوازات السفر الرسمية من تأشيرات المتبادلة بين كل البلدين، بجانب اتفاقية مع وزارتي الشباب الوزارة تعكس الرغبة المشتركة بين البلدين لتدعيم العلاقات بينهما، وتم الاتفاق مع الوزير على البدء في العمل من الآن لتنفيذ هذه الاتفاقيات التنفيذ الكامل الذي يأتي بالخير والرخاء لشعوب المنطقة ويعزز من الاتصالات والصلات والرؤى المشتركة».

وتابع شكري، أن الرئيس الأنجولي وجه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة أنجولا، ويتطلع الرئيس لتلبيتها في أقرب وقت لاستمرار العلاقات الخاصة التي تربط بينهما والمشاورات التي تتسم بالشفافية والإخاء.