سامح شكري: مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه من الأهمية أن تضطلع كل الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية بمسؤوليتها، وهناك تحديات تواجه المنطقة سواء كانت متصلة بقضايا الإرهاب والتطرف أو بالتعاون لتحقيق الاستقرار للمنطقة وأمنها بعيدًا عن التدخلات من خارج المحيط الإقليمي المباشر والمؤثر على الأمن القومي لدول المنطقة.

مصر لم تشارك في إنشاء تحالف موجه ضد أي طرف

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن مصر لم تشارك في إنشاء أي تحالف موجه ضد أي طرف؛ فالقاهرة تسعى لنقاط تعاون وتفاهم مبنية على أسس ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

قمة النقب تستهدف تعزيز مفهوم السلام بالمنطقة

وأوضح وزير الخارجية أن مصر ترصد في نفس الوقت من لا يلتزم بنفس هذه المبادئ وتهتم باستمرار بالتنسيق مع أشقائها العرب من ضمنهم المجموعة التي حضرت قمة النقب؛ سواء الإمارات العربية الشقيقة أو البحرين أو المغرب، وهذا التجمع الهدف منه تعزيز مفهوم السلام والدفع قدمًا نحو استئناف وتأكيد حل الدولتين باعتباره الحل المتوافق عليه من قبل المجتمع الدولي.