وزير خارجية أنجولا: ننتظر زيارة الرئيس السيسي لبلدنا قريبا

قال وزير خارجية أنجولا إنه سعيد للغاية لقدومه لمصر، خصوصا أنه خضع لمراحل تدريب في الأكاديمية الدبلوماسية، وأضاف: «اعتقد أن والدي سيكون فخورا بوجودي هنا اليوم، واسمحوا لي أن أعبر عن جزيل شكري لكم جميعا وكذلك شكر الوفد المرافق لي وأعتقد أن هذه تعبر عن دلالات مختلفة لمستقبل البلدين والعلاقات بينهما، كما تعلمون أن هذه هي علاقة خاصة تربط البلدين بعضهما ببعض».

وزير خارجية أنجولا يشيد بمتانة العلاقات مع مصر

وتابع وزير خارجية أنجولا قائلا: «لدينا قواسم مشتركة ونريد أن نؤكد على استمرار هذه العلاقة الطيبة، وكم كان لدي من دواعي الشرف أن يجري استقبالي من جانب الرئيس السيسي وكان الاجتماع رائعا واتفقنا على آليات العمل المشترك وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، ونعرف مع من نتحدث ونشكر الرئيس المصري شكرا جزيلا على قبول الدعوة لزيارة أنجولا وننتظركم في أنجولا للتأكيد على علاقتنا التاريخية التي هي علاقة بين الشعبين وليست علاقات دبلوماسية».

الوزير الأنجولي: مصر الدولة الحاضنة لنا دائما

وأضاف وزير خارجية أنجولا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر كانت على مدار التاريخية هي الدولة الحاضنة لأنجولا دائما وكانت مصر وستظل الملجأ الذي نلجـأ إليه دائما، ونحن نريد أن ننطلق من هذه القاعدة ونحن هنا نفتتح مسارا جديدا.

وأكمل الوزير في حديثه قائلا: «ما رأيناه اليوم من مناقشاتنا سويا كان أمرا رائعا للغاية، وخاصة فيما يتعلق بمجلس تعاون رجال الأعمال وقد دعوت كل رجال الأعمال للإستثمار بأنجولا، وأخبرتهم أن الاستثمار في أنجولا أشبه بالإستثمار في مصر بنفس الطريقة، خاصة في ظل التعاون المشترك بين البلدين، وهذا أمر هام للغاية خاصة في هذه العلاقة الخاصة التي تربط البلدين بعضهما ببعض، وهي تختلف عن أي علاقة أخرى لأنها علاقة خاصة تضرب بجذورها عبر التاريخ».