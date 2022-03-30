شكري: وزير خارجية أنجولا سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس بلاده

قال سامح شكري وزير الخارجية إن العلاقات المصرية الإنجولية تتسم بالتكامل والتضامن فيما بيننا، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وزير خارجية أنجولا، حيث سلم خطاب رئيس أنجولا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل رسالة رئيس أنجولا إلى الرئيس السيسي

وأضاف «شكري» أن الرسالة أكدت على أواصر العلاقت الوثيقة التي تربط بين البلدين، وطرحت مبادرات مقدرة من قبل رئيس أنجولا في مجال تعزيز العلاقات والعمل بالساحة الأفريقية للنهوض والمشاركة نحو التنمية وتحقيق طموحات شعوبنا والاعتماد على بعضنا البعض، حيث تربطنا أواصر الأخوة والعمل.

مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأنجولا

وأوضح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي يعقده مع وزير خارجية أنجولا أن مباحثاته مع الوزير الأنجولى تهدف للوصول لما يرتقي ويحقق طموحات الشعب المصري والأنجولي وتلبية احتياجاتها، وخلال الزيارة عقدنا مشاورات واسعة تم البحث من خلالها العلاقات الثنائية في كافة المباحثات السياسية والاقتصادية.

وتابع قائلا إنه جرى الاتفاق على استمرار العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات والتواصل فيما بيننا، وأتاحت الزيارة أيضا الاطلاع على فاعليات منتدى رجال الأعمال الذي اتاح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون بين البلدين وأيضا تم تناول قضايا دينية على مستوى القارة فيما يتعلق بالاستقرار ومقاومة ومكافحة الإرهاب والعمل على تعزيز آليات ومبادرات طرحها رئيس أنجولا وتصب في هذا الإطار.