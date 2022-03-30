«العدل» توقع اتفاقا مع بنك مصر لتحصيل رسوم الشهر العقاري

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، توقيع عقد اتفاق بين وزارة العدل وبنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance؛ يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر العقاري والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدويا، وذلك عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي ATM، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وشبكة الإنترنت.

ووقع العقد، المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية

ويأتي الاتفاق تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية والتعديلات التي أوردها القانون رقم 9 لسنة 2022، بتنظيم الشهر العقاري، وفى إطار تسهيل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.