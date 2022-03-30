البرلمان يستدعي رئيس اتحاد الكرة بسبب مباراة السنغال

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، الحكومة بوضع استيراتيجية جديدة للنهوض بالرياضة المصرية في مختلف الألعاب خاصة كرة القدم، وذلك بعد الخروج من تصفيات كأس العالم.

دعم الرياضة المصرية

وقال «حسين» على هامش اجتماع لجنة الشباب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة: «نأسف لخروج المنتخب الوطني الذي تسبب في غضب الجماهير المصرية التي عاشت ليلة حزينة أمس الثلاثاء، مؤكدا أن لجنة الشباب تسعد دائما لدعم الرياضة المصرية، بالإضافة إلى دورها في مراقبة الجهات المعنية بذلك الشأن ومحاسبتها حال حدوث تقصير.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن اللجنة طالبت مرارا وتكرارا بوضع استراتيجية واضحة لتطوير الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم المصرية التي تمثل أهمية كبيرة لكل فئات الشعب المصري، وحتى الآن لا نرى خطة واضحة ولا استراتيجية معلنة للتطوير.

وضع استراتيجية كاملة للنهوض بالرياضة المصرية

وأكد أن اللجنة طالبت من قبل بقيام الوزارة بدورها في هذا الشأن بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لوضع استراتيجية كاملة للنهوض بالرياضة المصرية لا تتغير بتغير الأفراد، ولكن تضع نصب أعينها أن تحتل مصر المكانة التي تليق بها في مختلف الرياضات وخاصة كرة القدم، وتحديدا في ظل الرعاية والدعم غير المسبوقين من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية.

وكشف أن اللجنة تستدعي رئيس اتحاد الكرة للوقوف على أسباب خروج المنتخب، والاستماع إلى خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات القومية، لافتا إلى أن خروج المنتخب الوطني ليس وليد الأمس، ولكنه نتيحة طبيعية لحالة من عدم التخطيط وعدم وضوح الرؤية التي تعيشها المنظومة الرياضية.

وأوضح أننا برغم مطالبتنا المتكررة في اللجنة لم نشهد حراكا حقيقيا من قبل القائمين على المنظومة الرياضية لوضع برامج واستيراتيجيات طويلة الأمد تساهم في النهوض بالرياضات المختلفة وخاصة كرة القدم حتى تستعيد مصر مكانتها كواحدة من أقوى الفرق في القارة السمراء.

وفيما يخص التصرفات التي شاهدها العالم كله في مبارة السنغال، دعا رئيس اللجنة اتحاد الكرة للتحرك بشكوى إلى الاتحاد الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه ما تم ورصدته جميع وسائل الإعلام.