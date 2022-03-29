مجلس النواب يحدد موعد 13 مناقشة عامة للحكومة

يحدد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها غداً الثلاثاء، موعد مناقشة 13 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، لتحديد موعد للمناقشة.

مجلس النواب

وتشمل طلبات المناقشة العامة، الطلبات المقدمة من العضو محمد حمدي دسوقي وأكثر من عشرين عضواً في مجلس النواب، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومن العضو أحمد حته وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر في هذا الشأن، ومن العضو أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات للصعيد.

كما تشمل طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو منى عبد الله وعشرين عضواً في مجلس النواب، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على حقوق العاملات بمجال الزراعة، ومن العضو هدى الطُنباري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أحوال الرائدات الاجتماعيات، والعضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

الممارسات الاحتكارية

كما تتضمن طلبات مقدمة من العضو رحاب موسى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الممارسات الاحتكارية لبعض السلع، ومن العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، ومن العضو يونس عبد الرازق وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مسبق لمحصول الذرة لتشجيع الفلاح على زراعته، ومن العضو سولاف درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، ومن العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، ومن العضو محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة محصولي القمح والذرة.