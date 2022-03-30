بعد تذبذب سعر جرام الذهب.. ماهو الوقت المناسب للبيع أو الشراء؟

يشهد سعر جرام الذهب، خلال الوقت الراهن، تذبذبا في سعره منذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وتغير سعر الدولار أيضا، فضلا عن الارتفاع العالمي والذي ينعكس على سعره في مصر، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 تقريبا 100 جنيه منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب، اليوم، ارتفاعا طفيفا عن الأمس، نحو 5 جنيهات في عيار 21، أما باقي الأعيرة سجلت الآتي:

- عيار 18 سجل سعر 833 جنيها.

- عيار 21 سجل سعر 972 جنيها.

- عيار 24 سجل سعر 1111 جنيه.

- سعر الأوقية 1917 دولار.

وشملت أسعار الذهب أمس الثلاثاء 29 مارس، التالي:

- عيار 18 سجل سعر 830 جنيها.

- عيار 21 سجل سعر 968 جنيها.

- عيار 24 سجل سعر 1106 جنيه.

- سعر الأوقية 1905 دولار.

الذهب.. الملاذ الآمن للاستثمار

من جانبه، قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب يعتبر هو الملاذ الآمن للاستثمار، موضحا أن شراء الذهب في أي وقت يعد مكسبا أيا كان سعر الجرام وقت الشراء.

وأوضح المغربي، خلال تصريحات له عبر بث مباشر على صفحة «الوطن»، أن بيع الذهب يعتبر خسارة في أي وقت مهما ارتفع سعره، وعملية بيع الذهب لابد أن يلجأ لها المواطن في حالة الضرورة القصوى فقط منعا للخسارة فيه، قائلا: «الذهب لا يخسر مطلقا، ويظل الذهب ذهب مهما ارتفع أو انخفض سعر الجرام فيه».