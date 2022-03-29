مؤسسة عالمية متخصصة توجه نصيحة للمواطنين بشأن أفضل وقت لشراء الذهب

قالت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث المعادن الثمينة والذهب، إن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء الذهب، خاصة أن أسعار الذهب شهدت تراجعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الحالي منذ أن سجلت 1090جنيه للجرام الأسبوع الماضي.

وأضافت المؤسسة، في تقريرها، أن سعر المعدن الأصفر انخفض بالسوق المحلي بما يقارب 120 جنيه خلال أسبوع، إذ يتم تداول الذهب عيار 21 عند 986 جنيها وقت كتابة هذا التقرير.

أفضل الأوقات لشراء الذهب

وأشارت إلى أنه في الجانب الآخر شهدت أسعار الدولار تراجعا طفيفا ليتداول الآن في عدد كبير من البنوك عند 18.31 جنيه، موضحة أنه إذا أرتفع أو انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة دولار واحد فقط فهذا يؤثر على أسعار الذهب مباشرةً بصعود أو هبوط ما يقارب 50 جنيها بالجرام الواحد.

وتابعت أنه كلما زاد عدم استقرار العوامل المؤثرة على سعر الذهب بالسوق المحلي، كلما صعب توقع الاتجاه للارتفاع أو للهبوط، لذا تتوقع المؤسسة أن تعاود أسعار الذهب بالسوق المحلية الارتفاع، إذ أن كل هبوط هو فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل وإن أفضل مستويات للشراء هي بين سعر 960 جنيها للجرام و950 جنيها للجرام.

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا واضحا جدا في السوق المحلية، إذ هبط سعر الجرام عيار 24 إلى 1.091 جنيها بدلا من 1.106 جنيهات خلال تعاملات الصباح، كما انخفض سعر عيار 21 إلى 955 جنيها للجرام الواحد بدلا من 968 جنيها، كما سجل عيار 18 مبلغ 819 جنيها للجرام بدلا من 830 جنيها.