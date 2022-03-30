سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر

بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن هذه الأيام تشهد الكثير من حفلات الخطوبة، حرصا من الشباب على إتمام تلك المناسبة قبل شهر رمضان الكريم، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ما جعل الكثيرين يبحثون عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يكثر الطلب عليه في محلات الصاغة.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، قيمة تراوحت بين 965 إلى 975 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، ليصل إلى قيمة تراوحت بين 827 إلى 836 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، وصل إلى قيمة تتراوح بين 1103 إلى 1114 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم الأربعاء ما بين 7720 إلى 7800 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال، لتسجل في بداية معاملات اليوم الأربعاء داخل أسواق المال العالمية، لتسجل الأتي:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 1136 جنيهًا، بما يعادل 62.01 دولار.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7953 جنيهًا، بما يعادل 434.06 دولار.

- بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء نحو 994.07 جنيه، بما يعادل 54.26 دولار.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الأربعاء، نحو 852.06 جنيه بقيمة 46.51 دولار.