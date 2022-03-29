سبائك وجنيهات وكسر.. اعرف طرق الاستثمار في الذهب اليوم

تذبذب واضح تشهده أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على السوق المحلي، ويرجع السبب في هذا الاضطراب وفق خبراء الأسواق المالية، إلى الحرب الأوكرانية الروسية والتي تسبب تخوف من وجود أزمة اقتصادية عالمية جديدة، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار كان سببا في زيادة سعر الجرام الواحد نحو 200 جنيه، مما جعل أنظار المستثمرين تتجه نحو المعدن الأصفر.

لماذا زاد الإقبال على الاستثمار في الذهب اليوم؟

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، إلا أن عدد كبير من خبراء الاقتصاد ينصحون المواطنين بالشراء، لعدة أسباب، منها ما ذكره أحمد عبادي جواهرجي وعضو شعبة الذهب، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، بأن الذهب هو مخزن القيمة وحافظ لقيمة الأموال المسيلة، مضيفًا أن أسعار الذهب لا تنخفض بصورة كبيرة بالتالي فأن فارق السعر لا يكون كبيرا.

وتابع أن أهم أسباب التي تشجع على الاستثمار هي إمكانية بيع المشغولات الذهبية في أي وقت ومن أي مكان، على عكس أنواع الاستثمار الأخرى مثل العقارات.

أفضل طرق الاستثمار في الذهب

وحتى يمكن للمواطنين الاستثمار في الذهب، هناك عدة وسائل تضمن الحصول على أكبر مكسب، وهي كالآتي:

السبائك الذهبية عيار 24

وهي تتواجد في محلات الصاغة ويتم دمغها وهي عيار 24، وتباع من حجم جرام وحتى أطنان، ومن أهم مميزاتها أن مصنعيتها تتراوح بين 20 إلي 30 جنيهًا، لكن المشكلة هي أنه لا توجد منها استفادة بل يتم حفظها فقط.

الجنيهات الذهب

تكون مصنوعة من الذهب عيار 21 ووزن الجنيه نحو 8 جرامات، وتكون مصنعية الجرام الواحد ما بين 25 إلى 30 جنيه، وهي قليلة مقارنة بالمشغولات الذهبية، ويمكن وضعها داخل مشغولات ذهبية مثل السلاسل أو الانسيالات.

الذهب الكسر

نوع آخر من الاستثمار في الذهب، هو من خلال شراء مشغولات ذهبية مباعة، وبتكون مصنعيتها أقل من المشغولات الجديدة، لكن هذه الطريقة بها عدة عيوب، وهي:

- الذهب الكسر يتم حرقه لإزاله الشوائب العالقة بسبب الاستخدام، وهو يسبب تغير لون الذهب، ويصبح من الصعب ارتداءه أو التزيين به.

- النقطة التالية، هي إن حرق الذهب للتأكد من العيار وإزالة الشوائب، يتم طمس الدمغة التي تحدد عيار الذهب، وبالتالي عند بيعه قد تكون هناك مشكلة في تحديد العيار.

أفضل أنواع أعيرة الذهب للاستثمار

وعن أفضل أنواع الذهب وتحديدًا «المشغولات الذهبية» للاستثمار، قال عضو شعبة الذهب إن الذهب عيار 21 هو الأفضل لعدة أسباب، فهو لين خلال التصنيع وبالتالي تكون المصنعية أقل، على عكس عيار 18.

وأضاف أن عند شراء المصوغات الذهبية بهدف الاستثمار يفضل الابتعاد عن المشغولات التي تحتوى على فصوص أو أحجار كريمة، فقد المشغولات المصنوعة من الذهب فقط «السادة».

وبعد شراء الذهب يجب الحصول على الفاتورة من محل الصاغة، تحتوى تفاصيل القطعة التم تم شراؤها، سواء سبيكة أو جنيهات أو مشغولات، ويجب أن تتضمن الرقم الضريبي للبائع.