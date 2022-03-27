رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات لـ«الوطن»: رفع الفائدة 2% على القروض

كشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن تأثير قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%، على منتجات مصرفها ذات الصلة بأصول البنك والتي يتم من خلالها منح تسهيلات ائتمانية للعملاء، وذلك للتمويلات خارج إطار المبادرات.

«سلطان»: الشركات ستتأثر بتحريك سعر الفائدة.. وزيادة 2% على القروض والتسهيلات الائتمانية

وأضافت «سلطان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مصرفها أقر رفع نسبة الفائدة على الإقراض، على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، موضحة «الزيادة بسبب تأثير قرار المركزي على التحويلات من الموارد الذاتية للبنك».

كما كشفت عن زيادة الفائدة على قروض «المصري لتنمية الصادرات»، بنسبة 2% كإجراء مبدئي، وذلك لحين استقرار السوق، مضيفة «علما بأن بعض المنتجات قد تختلف بعض الشيء».

تحريك أسعار الفائدة على منتجات التجزئة المصرفية لبنك تنمية الصادرات

كما أكدت على ارتفاع فوائد منتجات قطاع التجزئة المصرفية للبنك نتيجة قرار «المركزي» الخاص بـ سعر الفائدة، الذي قابله زيادة تكلفة الإقراض والتمويل.

زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في سوق الصادرات العالمي

فيما ترى رئيس بنك تنمية الصادرات، أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار له تأثير إيجابي ومحفز لعمليات التصدير، فيمكن للمصدرين المحليين الاستفادة بانخفاض أسعار المنتجات في السوق العالمية، وبالتالي تصبح أكثر تنافسية.

البنك المركزي المصري يعلن رفع سعر الفائدة بنسبة 1%

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتسجل 9.25 و10.25% على التوالي، وذلك خلال اجتماع طارىء واستثنائي للجنة السياسة النقدية الإثنين الماضي.

وفي نفس اليوم، تم الإعلان عن تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليسجل الأول تراجعاً أمام العملة الأمريكية، وذلك وفقا للعديد من العوامل والمحددات، أبرزها قوى العرض والطلب بسوق العملات.

ويحاول البنك المركزي من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير امتصاص تداعيات أزمة التضخم العالمي على الاقتصاد المصري، التي تفاقمت بفعل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.