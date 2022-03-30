نيللي كريم: مسلسلي في رمضان يناقش قضايا المرأة ويحسن أحوالها

قالت الفنانة نيللي كريم، إن دورها في مسلسل «فاتن أمل حربي» يقدم قضايا مهمة وهي الأحوال الشخصية ومشكلة المرأة في المجتمع، في ظل الظروف التي تحدث في الوقت الحالي، وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة للحصول على حقها، لافتة إلى أن المسلسل يناقش تحسين أحوال المرأة.

دورها في مسلسلها فاتن أمل حربي

وأضافت «كريم »، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على فضائية «CBC» المذاع مساء اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية الفنانة منى عبد الغني والإعلامية إيمان عز الدين، أنها تقدم شخصية سيدة متزوجة وتعمل ولديها طفلين، ورغم كل هذا زوجها لا يرضى عنها، مؤكدة أن المرأة عمود البيت وتهتم بصحة أولادها وزوجها وتخاف على مستقبل أولادها وزوجها.

الحصول على طعامها دليفري لانشغالها بالتصوير

وأوضحت الفنانة نيللي كريم، أنها تعتمد على شراء الوجبات السريعة في منزلها، لأنها تظل فترة خارج المنزل من أجل التصوير، مؤكدة أنها تحب الطبخ في رمضان وأحضرت عدة فوانيس للاحتفال بشهر رمضان الكريم.

دعوة كل سيدة مصرية لعدم الاستسلام

وتابعت الفنانة نيللي كريم: «كل ست مصرية مفروض متستسلمش، ودوري في المسلسل الست فاتن بتحارب في المسلسل، كل سنة وانتم طيبين، وأنا هاجي إن شاء الله اطلع معاكم في الستات مايعرفوش يكدبوا».

مسلسلات رمضان

وتستعد شاشات الفضائيات لعرض عدة مسلسلات في شهر رمضان الكريم، من أجل إمتاع المشاهد المصري والعربي، وكذلك توفير منصات مشاهدة بأسعار رمزية تعرض الحلقات دون إعلانات.